Управленческие команды школ получат премии за подготовку выпускников, поступивших в вузы Мурманской области

Премии губернатора Мурманской области в размере 550 тысяч рублей ежегодно будут получать десять лучших школьных управленческих команд, подготовивших выпускников, которые поступят в вузы региона или будут обучаться за его пределами по целевому направлению с обязательством трудоустроиться в Мурманской области.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, средства на выплату премий будут выделены из областного бюджета. Конкурс лучших школьных управленческих команд, мотивирующих выпускников обучаться и трудоустраиваться в регионе, будет объявлен до 1 октября 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/