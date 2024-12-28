Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 11:00
Управленческие команды школ получат премии за подготовку выпускников, поступивших в вузы Мурманской области
Премии губернатора Мурманской области в размере 550 тысяч рублей ежегодно будут получать десять лучших школьных управленческих команд, подготовивших выпускников, которые поступят в вузы региона или будут обучаться за его пределами по целевому направлению с обязательством трудоустроиться в Мурманской области.
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, средства на выплату премий будут выделены из областного бюджета. Конкурс лучших школьных управленческих команд, мотивирующих выпускников обучаться и трудоустраиваться в регионе, будет объявлен до 1 октября 2025 года.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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