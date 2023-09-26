Управленец из Мурманской области стал победителем финала пятого конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе

В Санкт-Петербурге завершился окружной финал пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Северо-Западном федеральном округе. Имена 37 победителей объявлены на торжественной церемонии в Михайловском театре. Среди них Дмитрий Латышев из Мурманска.

Всего на участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» поступило почти 18 тысяч заявок от представителей СЗФО, в окружном финале участвовали 346 конкурсантов.

«37 лучших управленцев из шести регионов СЗФО стали первыми суперфиналистами пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России», 7 из них – представительницы прекрасного пола. Победители окружного финала работают в различных отраслях, в том числе в сфере производства, информационных технологий, операционной деятельности, снабжения и закупок, логистики, аналитики и исследований, финансов, управления персоналом, стратегического менеджмента и других. Традиционно, попав в суперфинал, участники получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также возможность встретиться с наставником из числа лучших российских управленцев. Те, кто станут победителями пятого сезона, смогут воспользоваться правом карьерного сопровождения и консультирования с течение года», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Победитель окружного финала Дмитрий Латышев работает директором Мурманского центра научно-технической информации (Филиал МинЭнерго РФ) – структура представляет интересы Российского энергетического агентства и Минэнерго России на территориях Мурманской области и Республики Карелия. Дмитрий – эксперт проекта «Сильные идеи для нового времени», председательствующий российско-норвежской группы по предотвращению загрязнения окружающей среды (проект «Обращение с отходами в Мурманске»). Также Дмитрий является участником таких проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», как «Экософия», «Больше, чем работа», «Больше, чем путешествие», Всероссийский проект «ТопБЛОГ».

«Конкурс для меня в первую очередь – это люди: новые знакомства, помощь, взаимовыручка. Считаю, что основными качествами для руководителя являются ответственность и доверие, уверен, что на этих базовых принципах может быть построено любое общество, в том числе профессиональная команда управленцев и специалистов, которые работают на результат. В нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» мне понравилась открытость и доверительное отношение участников по отношению друг к другу. Люди приходят сюда не для того, чтобы сражаться между собой, а чтобы договариваться, находить общие решения и смыслы в тех проблемах, которые нас окружают, – поделился Дмитрий Латышев, – каждый из нас руководитель, каждый из нас имеет некий опыт решения задач, которые затрагивают сотни тысяч людей, считаю, что этими знаниями надо делиться, ведь это дает шанс нашему миру стать лучше и светлее».

В течение окружного финала в СЗФО 22-24 сентября конкурсанты решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей. По итогам работы участники получат персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план их развития. Также на площадке финала состоялось 140 встреч с представителями партнёров конкурса, а также 90 встреч с экспертами кадрового агентства президентской платформы «Россия – страна возможностей» и собеседования с крупными работодателями.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Фото: https://gov-murman.ru