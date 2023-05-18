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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 16:00

Управление дорожного хозяйства Мурманска будет судиться с подрядчиком, который не выполняет гарантийные обязательства на дорожные работы в Первомайском округе

Представители регионального Минтранса и комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, а также Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» выехали с проверкой в Первомайский округ на объекты прошлых сезонов национального проекта «Безопасные качественные дороги». По итогам выезда выявлен недобросовестный подрядчик, который выполнил работы по ремонту дорог с нарушением.

В первую очередь комиссия осмотрела дорожные покрытия на улице Баумана и Нагорном проезде. Ремонтные работы на этих участках выполнялись в 2019 году, гарантийный срок согласно контрактам – декабрь 2023 года. Подрядная организация ООО «МДСК», выполнившая ремонт на данном объекте, внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

«На дороге произошло разрушение бетонного покрытия, а также расхождение по швам асфальтобетона и разрушения в месте примыкания. Все требования были зафиксированы и направлены подрядной организации. Но, к сожалению, в добровольном порядке дефекты не устраняются в рамках гарантийных обязательств, поэтому все материалы готовятся к передаче в суд», – подчеркнул заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Олег Шаров.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, следующими комиссия осмотрела объекты на улицах Ломоносова и Зои Космодемьянской. Объекты смежные и при планировании ремонта подходили к задачам комплексно. В летний строительный сезон 2022 года был выполнен большой объем работ по обновлению дорожной одежды и тротуаров. Гарантийный срок по контрактам – декабрь 2026 года.

«Оба объекта находятся в хорошем состоянии. Мы уже видим, что выполнено поддерживающее обслуживание дороги: пролиты трещины, которые возникли за зимнюю эксплуатацию. Подрядчик добросовестно соблюдает контракт и следит за дорогой», – прокомментировала Юлия Полиэктова.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, комиссионные выезды на объекты дорожных работ прошлых сезонов проходят во всех муниципалитетах региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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