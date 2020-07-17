Управление дорожного хозяйства нарушало закон «Об охране окружающей среды»

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды по факту несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, предоставленного Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства» для использования в качестве места временного складирования снега на территории города.

В ходе проверки с выездом на место установлено, что в нарушение ст. 51 федерального закона «Об охране окружающей среды», ст. 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ст. 42 Земельного кодекса РФ, ст. 11 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4 СанПиН 2.1.7.1322-03.2.1.7 на земельном участке осуществляется складирование отходов производства и потребления, в том числе непосредственно на почвенном слое. Так, на почву сброшены пластиковая тара, потерявшая потребительские свойства и подлежащая удалению, грунт, песок, древесина, растительные остатки, бумага, картон, полиэтилен, стекло, текстиль, хаотично размещены отходы автопокрышек.

По выявленными нарушениям действующего законодательства природоохранной прокуратурой в отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), которое направлено в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области для рассмотрения по существу.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителя учреждения внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле природоохранной прокуратуры.