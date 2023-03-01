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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 17:30

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области информируют граждан об активизации мошенников

На адреса электронной почты и мессенджеры северян рассылаются данные о вымышленных долгах, содержащие ссылки на вредоносные программы.

Необходимо отметить, что письма-подделки могут выглядеть весьма правдоподобно, например, так: «Уведомление от ФССП. Ознакомиться с информацией о задолженности можно по ссылке...».

При получении такого письма ни в коем случае нельзя открывать ссылку! При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить файл, содержащий вирус, который может не блокироваться антивирусными средствами. Скачивая такой файл, граждане подвергают свой компьютер или иной используемый гаджет опасности заражения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает гражданам о правилах информационной безопасности:

1. Не передавайте персональную информацию о себе и свои контактные данные посторонним лицам. Получайте достоверную информацию об исполнительном производстве только путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте УФССП России по Мурманской области (https://r51.fssp.gov.ru), «личного кабинета» на портале «Госуслуги».

2. Осуществляйте оплату задолженности только теми способами, которые указаны на официальном интернет-сайте ведомства (https://r51.fssp.gov.ru).

3. Не открывайте подозрительные электронные письма и сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Злоумышленники используют подмену адресов электронной почты, а также схожую символику. Вирусы, содержащиеся в таких сообщениях, могут не блокироваться антивирусными средствами. Осуществляя переход по указанным в письме ссылкам, открывая вложения, компьютер подвергается опасности заражения вредоносным программным обеспечением.

Комментарии

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