Управление ФСБ России по Мурманской области предупреждает северян о разнообразных попытках мошенничества и просит проверять поступающую информацию

Управление ФСБ России по Мурманской области фиксирует факты попыток мошенничества - хищения личных или кредитных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия, приёмной, справочного телефона УФСБ России по Мурманской области, а также направлением с использованием электронной почты и мессенджеров фотографий «служебных удостоверений».

Управление ФСБ России по Мурманской области информирует граждан: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично; сотрудники ФСБ России никогда не используют для получения служебной информации социальные сети, не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений.

Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения; не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счёт» или передачи их курьеру; ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений.

Номера телефонов: 8(8152) 45-40-76 и 8(8152) 47-43-43 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций.

Будьте бдительны! Не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников.

Если звонящий представился сотрудником правоохранительного органа – проверяйте озвученную им информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана.

В случае, если неизвестные лица представляются сотрудниками ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, социальных сетей и мессенджеров, прервите общение, свяжитесь с дежурной службой ФСБ России – 8-800-224-22-22 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб – 112 и сообщите о случившемся.