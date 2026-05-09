Управление ФСБ России по Северному флоту поздравляет жителей региона и всех россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях. С праздником! С Днём Победы!

9 Мая – священная дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, отдал свои силы и жизни ради свободы и независимости Отечества.

Подвиг поколения победителей навсегда останется нравственным ориентиром для всех нас. Он напоминает о высокой цене мира, о необходимости хранить историческую правду, быть достойными памяти защитников Родины и с ответственностью относиться к настоящему и будущему России.

Мы выражаем искреннюю признательность ветеранам, труженикам тыла, детям войны – всем, кто вынес на своих плечах тяжелейшие испытания военного времени. Их мужество, сила духа и любовь к Отечеству служат примером патриотизма, гражданской ответственности и верности долгу.

В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни обеспечили свободу и независимость нашей Родины, сохранили мир на планете. Говорим слова благодарности действующим военнослужащим, которые продолжают обеспечивать достижение целей специальной военной операции на территории Украины, выполняют задачи в зонах других конфликтов, чтят и развивают славные традиции предшествующих поколений, проявляют смелость и решительность, отдают все силы борьбе с угрозами Российской Федерации.

Управление ФСБ России по Северному флоту.

Видео УФСБ России по Северному флоту «С чего начинается Родина».