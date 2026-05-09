Народный фронт запускает новый анонимный опрос для молодёжи и молодых семейТелебашня в Мурманске включит подсветку в честь Дня Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.05.26 12:00

Управление ФСБ России по Северному флоту поздравляет жителей региона и всех россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях. С праздником! С Днём Победы!

9 Мая – священная дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, отдал свои силы и жизни ради свободы и независимости Отечества.

Подвиг поколения победителей навсегда останется нравственным ориентиром для всех нас. Он напоминает о высокой цене мира, о необходимости хранить историческую правду, быть достойными памяти защитников Родины и с ответственностью относиться к настоящему и будущему России.

Мы выражаем искреннюю признательность ветеранам, труженикам тыла, детям войны – всем, кто вынес на своих плечах тяжелейшие испытания военного времени. Их мужество, сила духа и любовь к Отечеству служат примером патриотизма, гражданской ответственности и верности долгу.

В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни обеспечили свободу и независимость нашей Родины, сохранили мир на планете. Говорим слова благодарности действующим военнослужащим, которые продолжают обеспечивать достижение целей специальной военной операции на территории Украины, выполняют задачи в зонах других конфликтов, чтят и развивают славные традиции предшествующих поколений, проявляют смелость и решительность, отдают все силы борьбе с угрозами Российской Федерации.

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях.

С праздником! С Днём Победы!

 

Управление ФСБ России по Северному флоту.

Видео УФСБ России по Северному флоту «С чего начинается Родина».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:10«Свидетели». Художественный фильм (16+)19:00«Аты-баты, шли солдаты...». Художественный фильм (16+)20:25«Переводчик». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять