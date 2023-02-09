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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.23 12:30

Управление капитального строительства Мурманской области следит за сроками выполнения контрактов подрядчиками

Управлением капитального строительства Мурманской области в адрес ООО «Белый дом», которое является подрядной организацией выполнения работ по объекту: «Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова», направлено требование от 1 февраля 2023 года об уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей за неисполнение государственного контракта.

Работы на каждом объекте должны производиться согласно графику, однако по состоянию на 31 января 2023 года, обязательства по контракту подрядчиком не были исполнены в полном объёме.

«Указанные в контракте работы подрядчиком были выполнены, однако из-за отсутствия необходимой документации принять данные работы не представилось возможным. Таким образом, сложилась ситуация, по которой сроки, установленные контрактом, были нарушены, вследствие чего подрядчик был оштрафован за ненадлежащее его исполнение. Нарушение, казалось бы, несущественное, однако, чтобы не допустить повторения подобной ситуации, нам пришлось применить штрафные санкции к данному подрядчику», – пояснил и.о. начальника Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Министерство строительства региона будет и дальше следить за сроками строительства объектов. Условиями контрактов предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, подрядчик обязан уплатить штраф.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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