Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области стало призёром всероссийского конкурса

Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области стало призёром конкурса Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. Организаторами на региональном этапе выступило Управление Федерального казначейства по Мурманской области.

По итогам призовые места в различных номинациях присудили участникам от Мурманской области, ими стали Управление по реализации антикоррупционной политики, УФСИН России по Мурманской области, МАДОУ «Детский сад 27 комбинированного вида» г. Мончегорск и ГОБОУ «Кандалакшская КШИ».



На федеральном этапе члены жюри под председательством начальника Управления делами Казначейства России Андрея Журавлева оценивали работы, представленные из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа. В рамках конкурса оценивали антикоррупционные плакаты, буклеты, видеоматериалы и сценическое мастерство по воспитанию невосприятия коррупционных действий.

Победители финального этапа будут удостоены дипломов и памятных подарков, им предстоит побороться в суперфинале в Федеральной территории «Сириус» в мае 2023 года, сообщило Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.

Фото предоставлено Федеральным казначейством РФ.