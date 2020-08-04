Управление Роспотребнадзора по Мурманской области рекомендует работодателям провести вакцинацию против гриппа в трудовых коллективах

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области призывает работодателей промышленных предприятий области позаботиться о вакцинации против гриппа своих сотрудников в предстоящий осенне-зимний период. Этот вопрос рассмотрели в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Андрея Чибиса с руководителями крупных компаний.

«Убедительно прошу на всех предприятиях области продолжить жестко контролировать соблюдение всех профилактических мер. С началом осенне-зимнего сезона у нас появляются новые вызовы – рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Одним из инструментов минимизации рисков является масштабная прививочная кампания. Прошу совместно с региональным минздравом провести эту работу», – прокомментировал Андрей Чибис.

В Мурманской области почти 80% заболевших коронавирусом – граждане в возрасте от 30 до 50 лет. У основной доли пациентов болезнь протекает с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций. Для предупреждения заболеваний гриппом и ОРВИ необходимо усилить работу по вакцинации населения.

«Если человек будет защищен против гриппа, то и заболеваемость коронавирусом будет протекать не так осложненно, если это микст-инфекция. На сегодняшний день на территории Мурманской области пока идёт циркуляция одного моновируса – COVID-19. Мы ведём еженедельный мониторинг», – сказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.

На рабочем совещании Лена Лукичева обратила особое внимание присутствующих на то, что впервые Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача провести специфическую профилактику гриппа среди граждан, которые не подлежат иммунизации в рамках Национального календаря прививок, это дополнительно более 110 тысяч человек. В первую очередь необходимо привить работников промышленных компаний, предприятий торговли, общественного питания, сферы обслуживания, транспорта и коммунальной сферы.