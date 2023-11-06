Сегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.В Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 15:00

Управление Росреестра по Мурманской области: как можно использовать земельный участок, предназначенный для «личного подсобного хозяйства»

Вид разрешенного использования является основной характеристикой земельного участка и определяет, как можно использовать земельный участок и какие объекты недвижимости можно строить на нём.

Одним из видов разрешенного использования земельного участка является «личное подсобное хозяйство». Что означает этот термин?

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, под «личным подсобным хозяйством» понимается форма непредпринимательской деятельности, она не связана с систематическим извлечением прибыли, а заключается в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции для личных потребностей.

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства могут быть предоставлены на праве собственности, аренды и безвозмездного пользования.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться как земельные участки в границах населённого пункта (приусадебный земельный участок), так и земельные участки за пределами границ населённого пункта (полевой земельный участок).

Приусадебный участок может используется не только для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений. Обязательным требованием является соблюдение градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

А вот на полевом земельном участке можно только производить сельхоз продукцию. Строить на нём какие-либо здания и строения нельзя.

«Земельные участки, предоставленные под личное подсобное хозяйство, должны использоваться правообладателями по целевому назначению. Использование земельного участка не по целевому назначению является административным правонарушением» - поясняет начальник отдела по   г. Оленегорск и г. Мончегорск Управления Росреестра по Мурманской области Алексей Соловьев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739 пожалуйста. Твоя Мурманская подруга Якушева Люба.Очень жду...
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире01:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Рабочий календарь: длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, рубль немного укрепился на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика