Управление Росреестра по Мурманской области: как можно использовать земельный участок, предназначенный для «личного подсобного хозяйства»

Вид разрешенного использования является основной характеристикой земельного участка и определяет, как можно использовать земельный участок и какие объекты недвижимости можно строить на нём.

Одним из видов разрешенного использования земельного участка является «личное подсобное хозяйство». Что означает этот термин?

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, под «личным подсобным хозяйством» понимается форма непредпринимательской деятельности, она не связана с систематическим извлечением прибыли, а заключается в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции для личных потребностей.

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства могут быть предоставлены на праве собственности, аренды и безвозмездного пользования.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться как земельные участки в границах населённого пункта (приусадебный земельный участок), так и земельные участки за пределами границ населённого пункта (полевой земельный участок).

Приусадебный участок может используется не только для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений. Обязательным требованием является соблюдение градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

А вот на полевом земельном участке можно только производить сельхоз продукцию. Строить на нём какие-либо здания и строения нельзя.

«Земельные участки, предоставленные под личное подсобное хозяйство, должны использоваться правообладателями по целевому назначению. Использование земельного участка не по целевому назначению является административным правонарушением» - поясняет начальник отдела по г. Оленегорск и г. Мончегорск Управления Росреестра по Мурманской области Алексей Соловьев.