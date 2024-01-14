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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.24 15:00

Управление Росреестра по Мурманской области подвело итоги осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) за 2023 год

«В 2023 году проведено более 2000 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями, инспекторы осуществляли осмотр участков с общедоступной территории. В общей сложности обследовано около 40 тысяч гектар. На территории площадью порядка 17 тысяч гектар были выявлены нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением или видом разрешенного использования, а также не использование земли, предоставленной под жилищное строительство. Владельцам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер.

Также земинспекторы выявили более 100 капитальных строений на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, построен жилой дом). Материалы направлены в органы местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, земельные инспекторы регионального Росреестра на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости в рамках развития «Национальной системы пространственных данных».

 

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