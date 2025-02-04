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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 16:30

Управление Росреестра по Мурманской области подвело итоги осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) за 2024 год

Земельные инспекторы Росреестра по Мурманской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости в рамках развития «Национальной системы пространственных данных».

«В 2024 году проведено более 2500 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями, инспекторы осуществляли осмотр участков с общедоступной территории. В общей сложности обследовано около 65 тысяч гектар. На территории площадью порядка 5 тысяч гектар были выявлены признаки нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением или видом разрешенного использования, а также неиспользование земли, предоставленной под жилищное строительство. Владельцам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер.

Также земинспекторы выявили более 100 капитальных строений на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства, построена гостиница). Материалы направлены в органы местного самоуправления.

Основное внимание в 2024 году уделялось вопросам профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства. За 2024 год объявлено 865 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, проведено 335 профилактических визитов, проконсультировано более 1000 контролируемых лиц, при этом проведено всего 14 проверок.

Инспекторы напоминают, что каждый землепользователь может проверить правильность использования участка с помощью сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в подразделе «Деятельность» - «Государственный земельный надзор».

Сервис самообследования земельных участков – это информационный сервис, целью которого является проинформировать землепользователей о возможных нарушениях и предотвратить их совершение. Большим преимуществом указанного сервиса является возможность воспользоваться им без авторизации.

В случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.

 

 

Фото: https://vk.com/video-198733529_456239375

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