Управление Росреестра по Мурманской области приглашает на День открытых дверей

19 ноября с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по Первомайскому административному округу по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, 26.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на данном мероприятии граждане смогут получить консультацию государственных регистраторов по вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество.

Специалисты ведомства расскажут, как оформить права на недвижимость, в том числе в рамках «гаражной» и «дачной амнистии», зарегистрировать право собственности на объект в другом регионе РФ, подать документы в Росреестр через портал «Госуслуги», прекратить запись об ипотеке, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, какие сделки подлежат нотариальному удостоверению, что важно учитывать при совершении сделок с недвижимым имуществом в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также ответят на любые другие вопросы в сфере оформления прав на не-движимое имущество. Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.