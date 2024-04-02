Управление Росреестра по Мурманской области приняло участие в ежеквартальной акции «День бесплатной юридической помощи»

29 марта во всех офисах Управления Росреестра по Мурманской области прошёл День бесплатной юридической помощи. Данная акция проводилась в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи и была организована совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России и Управления Федеральной службы судебных приставов по мурманской области.

Сотрудники Управления смогли предоставить квалифицированную юридическую помощь 19 жителям нашего региона. Вопросы были самые разные – от оформления прав на недвижимость, до возврата денежных средств за отмененные в пандемийный период концерты.

Много было вопросов к судебным приставам о снятии ограничений и запретов по распоряжению недвижимостью.

Всем гражданам были даны подробные разъяснения. Вопросы, требующие более тщательного рассмотрения, взяты в работу.

«Такие совместные дни правовой помощи гражданам – очень важный и нужный проект. Они помогают людям получить полные и профессиональные консультации сразу в одном месте», - отмечает руководитель мурманского Управления Росреестра Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.