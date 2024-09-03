Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам геодезии и картографии

4 сентября с 9.00 до 12.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам в сфере геодезии и картографии.

Северяне смогут по телефону «горячей линии» получить консультации по вопросам, возникающим при осуществлении геодезической и картографической деятельности на территории Мурманской области, в том числе при получении необходимой лицензии и соблюдении лицензионных требований, а также обеспечении охраны геодезических пунктов.

Единый телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.