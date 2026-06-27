Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости

В понедельник, 29 июня, с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

На вопросы северян ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости.

Специалисты проконсультируют: о порядке оформления прав на земельные участки, дома, бани, гаражи и другие объекты недвижимости, в том числе расположенные за пределами Мурманской области; о льготах при уплате госпошлины; об особенностях приобретения недвижимости за счет средств материнского капитала; о порядке совершения сделок с участием несовершеннолетних; можно ли продать дом, если границы земельного участка не установлены; какие меры предпринять для защиты своих прав на недвижимость, а также ответят на любые другие вопросы в сфере оформления прав на объекты недвижимого имущества.