Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзора

29 августа с 15.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам соблюдения требований земельного законодательства для правообладателей земельных участков.

По телефону «горячей линии» северяне смогут получить ответы на следующие вопросы:

– определена ли для вашего участка категория риска;

– какие последствия для вас, как владельца земли, влечёт за собой отнесение участка к умеренной или средней категории риска;

– по каким критериям земельные участки относят к той или иной категории риска;

– возможно ли изменить присвоенную категорию риска.

Землепользователи также смогут узнать о новинках цифровых технологий в сфере земельного надзора, задать любые интересующие вопросы и получить профессиональную консультацию у государственных земельных инспекторов.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/