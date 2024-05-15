Управление Росреестра по Мурманской области разъясняет, как воспользоваться сервисом «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте

«Включенные в проект «Земля для туризма» земельные участки прошли проверку в профильных ведомствах и утверждены на заседаниях оперативного штаба, созданного при Управлении Росреестра по Мурманской области, в состав которого входят представители филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области и региональных органов власти», - прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В настоящее время на публичной кадастровой карте в сервисе «Земля для туризма» содержится информация о двух земельных участках в Мурманской области, где могут быть размещены объекты туристического сегмента. Участки общей площадью 61251 кв. метров расположены в городах Кола и Полярные Зори, вблизи объектов туристического интереса «Поморская набережная» и «ГЛК Салма».

«Включенные в проект «Земля для туризма» земельные участки прошли проверку в профильных ведомствах и утверждены на заседаниях оперативного штаба, созданного при Управлении Росреестра по Мурманской области, в состав которого входят представители филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области и региональных органов власти», - прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Чтобы воспользоваться сервисом «Земля для туризма» с целью поиска участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в туристическую деятельность, на публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru нужно выбрать тип объектов поиска «Земля для туризма», ввести в строку комбинацию знаков 51:* и начать поиск. Система отобразит участки и общедоступные сведения о них (площадь, адрес, категорию земель и др.). После выбора объекта появляется возможность подать обращение в комитет по туризму Мурманской области о своей заинтересованности использовать земельный участок для туристической деятельности. С более подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/help/pkk_search_instr.pdf.

«Проект «Земля для туризма», реализуемый Росреестром совместно с исполнительными органами власти, призван сделать информацию о потенциально привлекательных для туризма местах более доступной», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.