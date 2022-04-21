Управление Росреестра проведёт «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости и её оспаривания

Ежедневно с 25 по 29 апреля с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания.

В областном ведомстве вас проконсультируют по вопросам: как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости; что делать при несогласии с кадастровой стоимостью; как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной; в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на вопросы северян ответит специалист отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 44-87-87 (добавочный 3076).