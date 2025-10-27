Управлением Росреестра по Мурманской области подведены первые итоги 9 месяцев 2025 года на рынке недвижимости

В региональный Росреестр поступило более 120 тысяч заявлений о проведении регистрационных действий, внесению различных сведений в ЕГРН, в том числе в уведомительном порядке, а также о приобщении дополнительных документов. Непосредственно на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав поступило 73091 заявление.

Северяне активно осваивают электронные сервисы Росреестра - количество электронных обращений превысило 68%. А по ипотечным сделкам общий объём электронных документов держится на уровне 80%.

В 2 раза по сравнению с прошлым годом вырос объём обращений от северян в рамках единой процедуры постановки на кадастровый учёт и регистрации прав на здания. Это касается как жилых домов, так и гаражей. Так за 9 месяцев 2025 года поставлено на учёт и зарегистрированы права более чем на 1,9 тысячи гаражей, что в 3,3 раза превышает данные 2024 года.

На начало октября зарегистрировано 433 договора долевого участия и все они были поданы с помощью электронных сервисов. Это абсолютный рекорд для нашего региона – в аналогичном периоде 2024 года было зарегистрировано всего 15 договоров.

Ещё одна положительная тенденция 2025 года – на 10% уменьшение числа приостановлений регистрации прав и на 7,8% снижение количества отказов в оказании государственных услуг по кадастровому учёту и регистрации прав. В прошлом году за этот период было принято решение приостановить по 656 заявлениям о государственной регистрации прав, отказать в совершении учетно-регистрационных действий в 116 случаях. А в 2025 году было приостановлено 590 заявлений о регистрации прав и отказано по 107 обращениям, что составляет всего 0,15% от общего числа поступивших обращений.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.