Управлением Росреестра по Мурманской области подведены промежуточные итоги акции «Приди и получи»

С 17 августа еженедельно Управлением Росреестра по Мурманской области совместно с МФЦ региона в разных городах нашей области проводится акция «Приди и получи», в рамках которой граждане, владеющие недвижимостью по документам, оформленным еще до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировавшие свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), смогли это сделать за кратчайшее время и получить подтверждающий документ – выписку из ЕГРН.

В рамках акции специалистами регионального Росреестра и МФЦ были проведены Дни открытых дверей, даны необходимые консультации, приняты документы и оказана услуга по государственной регистрации ранее возникшего права.

С начала действия акции «Приди и получи» за услугой по регистрации ранее возникших прав обратилось 56 граждан. Заявителями была отмечена важность, открытость, оперативность и бесплатность указанного мероприятия. Сотрудники Управления были удостоены похвалой и благодарностями со стороны граждан.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, первым заявителем, принявшим участие в указанной акции и получившим выписку из Единого государственного реестра недвижимости о проведенной регистрации, была Самарская Ирина Васильевна.

«Акция оказалась очень востребованной, как для меня, так и для других жителей региона. В течении часа у меня приняли документы, зарегистрировали мои права, а также внесли сведения о том, чтобы без моего личного участия никто не смог распорядиться моей недвижимостью. Теперь я могу быть спокойна и знать, что моя недвижимость защищена от мошеннических действий. Спасибо», – прокомментировала Ирина Самарская.

Положительный отзыв об акции «Приди и получи» оставила и Капранчикова Елена Владимировна.

«Процедура оформления документов оказалась простой и понятной, а главное своевременной и оперативной», – отметила Елена Капранчикова.