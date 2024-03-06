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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 11:00

Управлять всеми службами порта, или Как Ирина Воложинова стала старшим сменным диспетчером ММТП

Мурманский морской торговый порт НТК идёт в ногу со временем и создаёт новые возможности всем грамотным специалистам проявить себя. Впервые за более чем вековую историю АО «ММТП» в состав диспетчерской службы пришли сразу две представительницы прекрасного пола.

Ирина Борисовна Воложинова первой зашла на ещё недавно сугубо мужскую территорию управления всеми службами порта. Между тем, она трудится в ММТП, начиная с 1988 года, куда устроилась учеником тальмана. Ирина прошла серьёзный профессиональный путь – была тальманом, старшим тальманом, диспетчером и инженером по железнодорожным операциям, и вот теперь, с конца прошлого года стала старшим сменным диспетчером всего порта.

«У меня в порту работала мама. Когда я закончила школу, она привела меня сюда за руку и сказала - доченька, поработаешь год, а потом пойдёшь в институт учиться дальше. И вот я здесь задержалась на 36 лет», - улыбается Ирина Борисовна.

Она говорит, что за минувшие годы многое освоила в работе порта и многих научила тонкостям профессии. Не случайно именно она была наставником у многих коллег-мужчин, когда они приходили в порт и входили в профессию под бережным вниманием Ирины Борисовны. Сейчас они занимают в порту руководящие должности.

«Мужчины слушают, прислушиваются и советуются. Мне везло с учениками. Для меня все зависит от того, какие вопросы задаёт пришедший на стажировку человек. Если по делу, о том что важно, то я могу сказать, что он будет работать. У нас случайные люди не задерживаются. Те, кто хочет работать, кому это интересно, тот и тянет. Тем более сейчас есть очень большие возможности для карьерного роста», - говорит Ирина Борисовна.

Успешный пример заразителен, и вот уже с 1 марта 2024 года в диспетчерский отдел пришла ещё одна женщина – Надежда Валентиновна Бобрикова. Она трудится в порту с 1993 года. Здесь тоже работали её родители. За плечами – опыт работы тальманом, старшим тальманом, диспетчером по железнодорожным операциям, начальником складского хозяйства. Она говорит, что всегда чувствовала причастность к большому и важному делу. Теперь – новый этап работы на предприятии.

«В порту есть профессии, на которых мужчинам тяжело, например, тальман. В этом случае больше подходит женский склад характера. Хотя у нас есть работа для всех. При этом, самое главное, уметь найти общий язык с коллегами, партнёрами. У меня с этим проблем никогда не было, даже не помню, чтобы повышала голос. Меня всегда слышали», - отмечает Надежда Валентиновна.

Женщин в порту действительно слышат и уважают, ценят их деловые качества, восхищаются красотой и сердечностью. А они, в свою очередь, привносят в порт чувство дома, который хочется сделать лучше.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254456%2Fwall-149919532_3680

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