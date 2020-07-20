Управляющая компания нарушила права несовершеннолетних, которые были трудоустроены на период школьных каникул
Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства установлены факты нарушения прав несовершеннолетних, которые были трудоустроены на период школьных каникул.
Установлено, что 6 июля этого года на временную работу в управляющую компанию ООО «ЖКС Ревда» были трудоустроены 10 несовершеннолетних, с которыми работодателем заключены трудовые договоры.
Данными договорами был установлен срок выплаты заработной платы – 15 и 30 числа.
Проверкой соблюдения прав несовершеннолетних на оплату труда было установлено, что по состоянию на 16 июля десяти трудоустроенным несовершеннолетним не была выплачена заработная плата за отработанное время – первую половину июля.
Прокуратурой Ловозерского района незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования – в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. После принятия мер прокурорского реагирования заработная плата трудоустроенным несовершеннолетним была выплачена.