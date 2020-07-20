Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусаОтказ от расширения Севморпути не повлияет на планы развития портов - Минвостокразвития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 09:45

Управляющая компания нарушила права несовершеннолетних, которые были трудоустроены на период школьных каникул

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства установлены факты нарушения прав несовершеннолетних, которые были трудоустроены на период школьных каникул.

Установлено, что 6 июля  этого года на временную работу в управляющую компанию ООО «ЖКС Ревда» были трудоустроены 10 несовершеннолетних, с которыми работодателем заключены трудовые договоры.

Данными договорами был установлен срок выплаты заработной платы – 15 и 30 числа.

Проверкой соблюдения прав несовершеннолетних на оплату труда было установлено, что по состоянию на 16 июля десяти трудоустроенным несовершеннолетним не была выплачена заработная плата за отработанное время – первую половину июля.

Прокуратурой Ловозерского района незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования – в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. После принятия мер прокурорского реагирования заработная плата трудоустроенным несовершеннолетним была выплачена.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:15«Карамель». Художественный сериал, 35 серия (16+)11:05«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)11:35«Париж подождет». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 48 копеек, евро - на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 580 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика