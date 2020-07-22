Управляющая компания ООО «Краски» не в полном объёме исполняет свои обязательства по содержанию и ремонту общедомового имущества

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения управляющей организацией ООО «Краски» гп. Никель своих обязанностей по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. Комсомольская в п.Никель.

Жильцы дома № 3 по ул. Комсомольская исполняют свои обязательства по оплате расходов по содержанию и ремонту общего имущества, тогда как управляющая организация ООО «Краски» обязательства по договорам управления многоквартирным домом не в полном объёме исполняет свои обязательства по содержанию и ремонту общего имущества.

Так, на протяжении длительного времени в подъезде указанного дома не проводятся косметические ремонтные работы, не проводится влажная уборка и сухое подметание лестничных маршей, обметание пыли с потолков, подоконников и перил, отсутствует график еженедельной уборки помещений. В тамбуре подъезда отсутствует освещение. В подъезде отсутствует доска объявлений, на торце дома со стороны дороги отсутствует табличка с указанием улицы и номера дома, почтовые ящики находятся в неисправном состоянии и подлежат замене. В подъезде не проводится санобработка.

По выявленным нарушениям закона в адрес и.о. генерального директора общества внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.