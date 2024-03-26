Управляющие компании могут освободить от коммунальных долгов потребителей коммунальных ресурсов-банкротов

В России на начало марта 2024 года остаток неоконченных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам составил 3,7 млн, подсчитали для «Известий» в ФССП России. По агрегированным данным ведомства, должниками числится почти 8 млн граждан. Часть из них является банкротами, и долговую ответственность перед ресурсоснабжающими и ТКО-организациями за них несут сейчас управляющие компании.

Сейчас при банкротстве физических лиц их долги за коммуналку повисают мертвым грузом на УК, ТСН, ТСЖ и т.д. Проект изменений в Жилищный кодекс страны поможет урегулировать вопросы погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией (РСО), региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае признания физического лица банкротом.

Как рассказали «Известиям» в Федеральном Собрании, до конца весенней сессии Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает справедливость в отношении управляющих организаций.

«Внесудебное банкротство мы поддерживаем, чтобы у социально незащищенных граждан, имеющих при этом небольшой долг, была возможность начать жизнь условно с чистого листа, - сказал изданию председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. - Но при этом ни управляющие организации, ни другие собственники в многоквартирных домах, где живет банкрот, не должны искать способы заплатить не только за себя, но и «за того парня».

Внесенный недавно в Госдуму группой депутатов законопроект касается случаев, когда оплата за коммунальные услуги предоставляется управляющей организацией, сообщил Пахомов. То есть тогда, когда у собственников отсутствуют прямые договоры на поставку коммунальных ресурсов с РСО. При банкротстве фактического потребителя коммунального ресурса он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Следовательно, управляющая организация обязана списать задолженность физлица за потребление коммунальных услуг.

Но при этом у организации сохраняется обязанность перед ресурсниками по оплате долга, хотя фактически деньги от банкрота не поступали. Законопроект исправляет этот важный для управляющих организаций нюанс.