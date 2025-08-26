Управляющие компании Мурманска исполнили более 90% предписаний Госжилстройнадзора

За прошедшие 7 месяцев 2025 года региональный Мингосжилстройнадзор обработал 6206 обращений от жителей столицы Кольского полуострова.

Половина жалоб мурманчан в этот надзорный орган касалась ненадлежащего содержания общедомового имущества.

Как сообщает администрация города Мурманска, на территории областного центра этим ведомством было проведено 659 проверок (на 29% больше, чем за аналогичный период 2024 года), выдано 395 предписаний об устранении нарушений (на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года), юридическим лицам объявлено 824 предостережения.

Стоит отметить, что руководители мурманских управляющих компаний внимательно прислушиваются к претензиям органов ГЖСН — доля исполнения требований министерства управляющими организациями города достигла 92%.

По итогам проверок выполнены: локальный ремонт кровель в 209 многоквартирных домах; локальный ремонт межпанельных швов в 187 домах; ремонт 142 подъезда в 128 домах; ремонт систем водоснабжения и водоотведения в 522 домах; ямочный ремонт придомовых территорий более 80 домов.