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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 11:00

Управляющие компании Мурманской области хотят обязать отчитываться об уборке тротуаров, лестниц и дворов в СМУТ

Губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципальных образований совместно с Министерством госжилстройнадзора Мурманской области подписать соглашения с УК о регулярном предоставлении отчётов по уборке тротуаров, лестниц и дворов в «Системе мониторинга уборки территорий» (СМУТ).

«Коллеги, мы с вами ранее договорились, что управляющие компании также будут заносить соответствующие данные в СМУТ. Поэтому прошу на этой неделе администрациям муниципалитетов вместе с Госжилстройнадзором провести соответствующую работу и выстроить взаимодействие с руководителями управляющих компаний», – сказал глава региона.

Учитывая погодные условия в Мурманской области, вопрос качества уборки территорий муниципальных образований остаётся в повестке еженедельных оперативных совещаний в правительстве. Вчера о проводимой работе доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

В период непогоды уборочная техника работала в усиленном режиме, в отдельных муниципалитетах – круглосуточно. За прошедшую неделю для уборки было привлечено более 450 единиц техники и свыше 2,5 тысячи работников муниципальных служб и управляющих компаний. Этими силами с территорий дворов и улиц было вывезено 31 тысяча кубометров снега, использовано 2,7 тысячи кубометров противогололедных материалов. От снега и наледи очищено 1215 кровель, 834 муниципальные лестницы, 2097 подъездов к контейнерным площадкам.

Отдельно контролируется работа регионального оператора по вывозу ТКО: в оперативном режиме отрабатываются проблемы в части обеспечения подъездных путей к контейнерным площадкам для соблюдения графиков.

По данным «Системы мониторинга уборки территорий», за отчётный период из 1582 заданий на 100 % выполнено – 1510 (95 %).

«Прошу обратить внимание администраций муниципальных образований на необходимость оперативного реагирования на сигналы жителей, а также на усиление контроля за содержанием вверенных территорий», – обратилась к главам муниципалитетов Алёна Кузнецова.

Губернаторский контроль также следит за качеством уборки территорий от снега в муниципалитетах. Заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова сообщила, что по итогам проверки были зафиксированы расхождения данных по уборке дворовых территорий, которые внесены в СМУТ управляющими компаниями. В частности, в 14 дворах работы не были проведены, при этом УК предоставила недостоверный фотоотчёт.

«За контроль уборки территорий, включая дворы, отвечают власти муниципалитетов. Какие дополнительные мероприятия по взысканию необходимы, пожалуйста, сообщайте, Госжилстройнадзор на основании ваших материалов будет вести соответствующую работу. Но я прошу систему мониторинга наладить, а Госжилстройнадзору провести профилактические рейды по управляющим компаниям, которые предоставляют недостоверную информацию», – подытожил глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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