Управляющие компании Мурманской области в 2025 году выполнили 92% предписаний Госжилстройнадзора

Комфортные и безопасные условия проживания жителей региона — приоритет губернаторского плана «На Севере — жить!». По сравнению с 2024 годом Министерство государственного жилищного и строительного надзора увеличило количество проведенных проверок на 15%, а выданных предписаний — на 27%. На данный момент 92% из них уже исполнено.

С начала 2025 года жители Мурманской области направили в адрес регионального министерства 9536 обращений. Более половины из них вызваны ненадлежащим содержанием общего имущества, на втором месте нарушения нормативов обеспечения коммунальными услугами, на третьем — некорректное начисление платы за коммунальные услуги.

«Также северян волнуют допускаемые нарушения при проведении капремонта, самовольные перепланировки помещений или их использование не по назначению, деятельность управляющих организаций и раскрытие информации о ней, содержание аварийного жилфонда и расселение из него, ознакомление с протоколами общих собраний», — отметила и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова.

В ходе рассмотрения поступивших жалоб сотрудниками министерства было проведено 823 проверки в отношении управляющих организаций, им выдано 502 предписания об устранении нарушений законодательства и объявлено 1247 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований к управлению домами.

В итоге вмешательства Госжилстройнадзора за 7 месяцев 2025 года управляющими и обслуживающими организациями были выполнены локальный ремонт кровель в 358 многоквартирных домах, локальный ремонт межпанельных швов в 291 домах, косметические ремонты 241 подъезда, ямочный ремонт придомовых территорий более 100 домов, а также заменены 8406 погонных метров участков розливов, стояковых трубопроводов инженерных систем водоснабжения и водоотведения в 620 домах.

