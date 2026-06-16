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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.26 11:00

Управляющие компании под контролем: на оперативном совещании озвучили первые результаты превентивных рейдов в Мурманске

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа вчера в рамках оперативного совещания доложила о результатах превентивного контроля в отношении управляющих организаций.

«В Мурманской области ведётся системная работа по контролю за управляющими организациями. На сегодняшний день деятельность по управлению многоквартирными домами на территории региона осуществляют 159 управляющих организаций. Особое внимание уделяется профилактике нарушений и подготовке к отопительному сезону. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с мая этого года в регионе проводятся превентивные профилактические рейды в многоквартирных домах, основная задача которых — выезд на место, прямое общение с жителями и решение вопросов на ранней стадии, еще до поступления официальных жалоб», — отметила врио губернатора Оксана Демченко.

За месяц проведено 4 превентивных рейда с прямым участием жителей в Мурманске по адресам: Героев Рыбачьего, 18; Полярные Зори, 28/13; Александра Невского, 79; Бабикова, 12. В рейдах министерства принимают участие депутаты Мурманской областной Думы и городского Совета, главы округов, руководители управляющих организаций.

«Рейды уже дают ощутимые результаты. Например, на улице Героев Рыбачьего после встречи с жителями управляющая компания оперативно ликвидировала причины подтопления подвала и начала его просушку, отремонтировала отмостку, приступила к санитарной обработке мусоропровода и выполнила работы по замене тройника внутридомовой системы водоотведения в одной из квартир. В доме 28/13 на ул. Полярные Зори устранены утечки на запорной арматуре в подвале, отремонтирована кровля над двумя квартирами и приведён в порядок оголовок колодца. На Невского, 79 ликвидированы щели у входных групп и проведен косметический ремонт подъездов», — рассказала министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Работа будет продолжена. Со следующей недели превентивные рейды с участием жителей запланированы в других муниципалитетах Мурманской области.

Параллельно в регионе проходят сплошные рейды по подготовке к отопительному периоду. В рамках таких рейдов особое внимание уделяется закрытию теплового контура, состоянию кровель, межпанельных швов, подвальных помещений, отмосток, проверяется состояние внутридомовых инженерных сетей и запорной арматуры, а также наличие теплоизоляции на внутридомовых инженерных сетях.

На сегодняшний день осмотрено 76 многоквартирных домов в Мурманске, Кандалакше, Оленегорске и Мончегорске. По итогам проверок выдано 13 требований в адрес 11 управляющих организаций. Сплошные рейды будут проведены государственными жилищными инспекторами во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области действует рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами под председательством заместителя губернатора Ольги Вовк, с участием прокуратуры, Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, МВД, Следственного комитета и Роспотребнадзора. На последнем заседании были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону, новые лицензионные требования, работа в системе СМУТ, взаимодействие в «МАКС» и заполнение ГИС ЖКХ.

Для управляющих организаций, допускающих систематические нарушения, предусмотрены самые строгие меры — вплоть до аннулирования лицензии. Арбитражным судом Мурманской области уже принято решение об аннулировании лицензии ООО «ЮНИ ДОМ». После вступления этого решения в законную силу Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ руководитель и учредитель компании будут внесены в реестр дискредитированных лиц. Это лишает их права управлять многоквартирными домами сроком на 3 года.

«Вопросы превентивного контроля и профилактики нарушений лицензионных требований находятся на особом контроле министерства. Работа по надзору за управляющими организациями будет продолжена и усилена во всех муниципалитетах региона», — подытожила свой доклад Зинаида Середа.

«Должен быть составлен график, охватывающий всю Мурманскую область, поскольку проблема актуальна для всех жителей региона. Превентивные рейды необходимо распространить на каждый муниципалитет. Такой подход позволяет решать проблемы по дому в моменте, не накапливать их и не усугублять ситуацию», — отметила Оксана Демченко.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569449/#&gid=1&pid=1

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