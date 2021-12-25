Управляющие компании региона начали отвечать на жалобы жителей в соцсетях напрямую

ЦУР Мурманской области при содействии Госжилинспекции впервые подключил управляющую компанию региона к системе отработки сообщений, которые Центр фиксирует в открытых источниках.

Сотрудники ООО «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство» первыми прошли обучение по обратной связи от специалистов Центра и теперь самостоятельно отвечают на сигналы жителей в соцсетях. Управляющая компания работает в жилищной сфере с 2013 года. В обслуживании у нее находится 76 многоквартирных домов, расположенных микрорайоне Мурманска Росляково.

По словам директора СРО НП «Жилищное объединение Мурмана» Дениса Яковенко, на поступающие обращения жителей в управляющей компании стараются реагировать максимально быстро и качественно. При этом отрабатываются прежде всего сообщения, которые размещены непосредственно на странице управляющей компании в социальной сети «ВКонтакте». Разыскивать и оперативно отвечать на вопросы в других публичных группах у жилищников возможности нет.

«Здесь на помощь приходит система, которая выявляет наиболее значимые обращения на площадках популярных соцсетей. Такая схема работы помогает услышать максимальное количество граждан и оперативно решать их проблемы, что позволит управляющим компаниям вести свою деятельность с максимальной эффективностью и повышать качество услуг, предоставляемых населению в жилищно-коммунальной сфере», – отметил Денис Яковенко.

Раньше Центр управления регионом направлял жалобы в Госжилинспекцию или местные администрации, и только потом они попадали в УК. Теперь время реакции на сигналы жителей Росляково значительно сократилось.

«Вовлечение в общение с жителями в соцсетях показывает открытость учреждения, готовность к диалогу, работа с комментариями позволяет оперативно реагировать на возникающие запросы потребителей, показывает способность организации решать проблемы», – прокомментировала руководитель ГЖИ Алена Кузнецова.

Как сообщил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев, в дальнейшем и другие управляющие компании региона, входящие в некоммерческое партнерство «Жилищное объединение Мурмана», будут подключены к системе отработки сообщений граждан.