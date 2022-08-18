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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 16:00

Управляющие компании Североморска активно готовят жилищный фонд к предстоящему осенне-зимнему периоду

Во флотской столице с ходом работ во время традиционного городского объезда ознакомилась врио главы ЗАТО г. Североморск Анна Клапоцкая.

Первая остановка — улица Адмирала Чабаненко. Здесь группа компаний «СЖКХ» занялась ремонтом входных групп. Всего за лето было запланировано привести в порядок около 40 таких объектов. На данный момент работы по ремонту 31 входной группы уже завершены.

Акцент на внешний вид входных групп сделала и УК «Инвест ЖКХ». Роботы в домах, которые обслуживает эта управляющая компания, проводятся в порядке очередности.

УК «Североморец» этим летом — рекордсмен по проведению ямочного ремонта придомовых территорий. Из запланированных 500 квадратных метров 300 — уже готовы, 200 — были в работе во время объезда.

— Главная цель сегодняшней поездки — увидеть работу управляющих компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории нашего муниципального образования. Акцент на те работы, которые могут увидеть жители. Впечатления остались положительные. Кончено, нашим управляющим компаниям ещё есть над чем работать, но работа видна, и я думаю, что жители это тоже оценят, — резюмировала Анна Клапоцкая.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12693-gorodskoy-obezd-1/

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