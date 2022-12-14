Управляющим компаниям региона поставлена задача организации эффективной работы аварийно-диспетчерских служб и постоянного мониторинга обращений жильцов в социальных сетях

За ноябрь текущего года существенно возросло количество проверок, возбужденных дел и выписанных штрафов. Воздействие на управляющие организации региона усилено по поручению губернатора Андрея Чибиса.

В ноябре Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области было увеличено количество проведенных проверок, выданных предостережений, а общая сумма штрафов составила 2 миллиона 860 тысяч рублей.

Лидерами по количеству заведенных административных дел стали управляющие компании «Севжилкомм», «Севжилсервис», «Спутник», «Буревестник» и их должностные лица.

В ходе встреч министра Алёны Кузнецовой с руководителями большинства управляющих компаний области им были поставлены задачи организации эффективной работы аварийно-диспетчерских служб и постоянного мониторинга обращений жильцов в социальных сетях.

«Такая работа в настоящий момент уже привела к тому, что более 60 процентов обращений по некачественному предоставлению коммунальных услуг завершаются в пользу жильцов ещё до проведения проверок», – отмечает министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

О происходящих изменениях Алёна Кузнецова рассказала 12 декабря на оперативном совещании у губернатора региона, сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора.