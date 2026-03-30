Управляющий центр службы занятости Заполярья признан лучшим в России

По итогам IV квартала 2025 года Кадровый центр «Работа России» Мурманской области занял первое место во всероссийском рейтинге управляющих центров службы занятости. Результат — 20,29 балла из 21 возможного — стал лучшим среди всех субъектов Российской Федерации.

Об этом говорится в отчёте ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, подготовленном по итогам мониторинга качества клиентского опыта.

Также Мурманская область сохранила первое место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в пятёрку лидеров страны по качеству работы службы занятости. Качество работы областной службы занятости сравнивают по сводному интегральному индексу. Этот показатель у Заполярья составил 89,35 балла, продемонстрировав положительную динамику по сравнению с предыдущим кварталом.

Высокую оценку получила работа территориальных кадровых центров региона. Александровский кадровый центр вошёл в семёрку лучших из более чем двух тысяч центров занятости по всей стране. Всего в сотню лучших верифицированных кадровых центров «Работа России» вошли пять центров Мурманской области.

«Результаты мониторинга объективно отражают системную работу нашей команды, они строятся на основе опросов соискателей и работодателей. Это значит, что в наши кадровые центры удобно добираться, здесь доброжелательно встречают, оперативно помогают с поиском работы, поддерживают работодателей и каждый соискатель чувствует индивидуальный подход», — прокомментировала директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Директор считает, что сохранить лидирующие позиции при таком количестве участников — серьёзный результат. Высокие оценки со стороны граждан и работодателей, рост интегральных индексов и признание на федеральном уровне свидетельствуют об успешной реализации комплексной модернизации службы занятости, которая прошла в регионе в 2023 году.

