Управляющий ОПФР по Мурманской области и уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии

С 1 мая 2022 года семьям с детьми в возрасте с 8 до 17 лет, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе, предназначены дополнительные федеральные выплаты. С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увеличился и размер поддержки. В Мурманской области он составит от 10791 до 21582 рублей.

Региональное отделение ПФР инициировало проведение круглого стола для обсуждения вопросов, возникающих у родителей по новой выплате. В дискуссии приняли участие представители регионального министерства труда и соцразвития, региональных общественных организаций, а также члены Общественной палаты Мурманской области и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Алевтина Андреева.

«Наше государство заботится о семьях с детьми, поэтому новая федеральная выплата, безусловно, важна и нужна. Главное, чтобы население Мурманской области знало о том, как можно эту выплату получить», – рассказала председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева.

Наталья Рашева также отметила, что самый простой способ подать заявление на выплату – портал «Госуслуги». Все необходимые для назначения меры поддержки сведения Пенсионный фонд соберёт самостоятельно.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, управляющий ОПФР по Мурманской области Вадим Корнов и уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева подписали соглашение о взаимодействии. В его рамках будет усилено информирование о порядке предоставления нового вида государственной поддержки, а возникающие у родителей вопросы, будут решаться адресно, сообщает региональное Министерство информационной политики.