Управляющую компанию, игнорирующую сигналы северян в соцсетях, привлекут к ответственности

На минувшей неделе специалисты Центра управления регионом Мурманской области зафиксировали 1025 сообщений, оставленных северянами в социальных сетях и на портале «Наш Север». Отработано за отчётный период 670 обращений. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», далее идут вопросы по уборке снега на дворовых и общественных территориях и благоустройства, «Дороги», «Экономика и бизнес», а также обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса.

В блоке «ЖКХ» большинство жалоб на отсутствие отопления поступило из микрорайона Росляково и ЗАТО Североморск. Причиной похолодания в квартирах стали ремонтные работы на теплосетях.

По вопросам расчистки дворов от снега больше всего сообщений поступило из Видяево, ЗАТО Александровск и Мурманска.

«В областном центре не получилось решить вопрос с уборкой снега на улице Полярные Зори, 52. В адрес управляющей компании ООО «Комфорт» неоднократно направлялись требования решить проблему, однако, работа не выполнялась. Администрацией Мурманска готовятся материалы для рассмотрения вопроса о привлечении управляющей компании к административной ответственности», – рассказал Алексей Медведев.

На ситуацию с уборкой снега обратил внимание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона напомнил о необходимости регулярного мониторинга и оперативного реагирования на сигналы граждан.

«Понятно, что днем снег тает, а ночью подмерзает, очевидно совершенно, что снега очень много, но нужно очень четко понимать участки, где необходимо оперативно вывозить снег. Важно в оперативном режиме мониторить уборку и в ручном режиме исправлять ситуацию», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.