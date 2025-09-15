Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Упразднил два ведомства: структурные изменения в правительстве Мурманской области связаны с работой по повышению эффективности бюджетных расходов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о кадровых изменениях и упразднении двух ведомств в правительстве Мурманской области. Структурные изменения связаны с работой по повышению эффективности бюджетных расходов.

Министерство энергетики и ЖКХ и министерство государственного и жилищного надзора будут объединены в одно ведомство. Возглавит его Зинаида Середа.

«Зинаида Вячеславовна возглавляла Государственную жилищную инспекцию Мурманской области до её преобразования в Мингосжилнадзор и на протяжении всей карьеры вела масштабные проекты в области ЖКХ, цифровизации и экологии. Работала министром цифрового развития, возглавляла Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

Сейчас Зинаида Вячеславовна становится руководителем очень важного нового ведомства», — отметил глава региона.

Курировать блоки градостроительства, строительства и ЖКХ будет замгубернатора Ольга Вовк.

Комитет государственного и финансового контроля будет включён в состав Министерства финансов региона, благодаря чему у него появится аналитическая функция, для того чтобы ещё внимательнее относиться к расходам и повышению эффективности регионального бюджета. Возглавит объединенное ведомство Екатерина Вигандт, она до настоящего момента руководила госфинконтролем.

«Екатерина Николаевна обладает большим опытом работы в управлении финансами в разных структурах. Она начинала службу с должности начальника финотдела в комитете по культуре и искусству. Работала в должности заместителя министра финансов, заместителя министра здравоохранения, потом возглавила госфинконтроль, и теперь вновь возвращается в минфин — в должности руководителя министерства. Именно она принимала участие в подсчёте бюджета и анализе эффективности в учреждениях региона, что позволило добиться реальных улучшений», — подчеркнул Андрей Чибис.

Комитет по туризму объединяется с управлением развития и поддержки предпринимательства, уходит из министерства развития Арктики и экономики. Объединенное Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области возглавит Марта Говор.

«Марта Говор имеет большой опыт в сфере поддержки и развития предпринимательства, работала в структурах от муниципального уровня до Министерства развития Арктики и экономики. На посту уполномоченной по защите прав предпринимателей Марта Андреевна не только нашла эффективные решения государственной поддержки бизнес-сообщества, но и нашла с ним общий язык. Тема туризма неразрывна с малым бизнеса, и этой сферой нужно заниматься системно», — сообщил губернатор.

Курировать новое министерство будет заместитель губернатора Александра Кондаурова, которая в данный момент курирует работу комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», которую возглавляет губернатор Андрей Чибис.

Минарктики сосредоточится на развитии стратегических промышленных, логистических и инфрастуртурных проектов.

Ксения Зинатуллина становится заместителем губернатора, она совмещала эту должность с министром юстиции Мурманской области, она будет курировать Минюст, Минприроды и Минимущества.

Министерство юстиции возглавит Майя Чернова.

«Майя Борисовна — юрист с большим опытом работы в сфере законодательной деятельности. За годы своей работы в различных структурах глубоко понимает все нюансы юридической работы и важность правового обеспечения государственных процессов», — сказал глава региона.

Александра Карпова избавляется от приставки и.о., она исполняла обязанности министра, оставаясь первым замом, и теперь она полноценный глава министерства. Губернатор назвал это назначение абсолютно заслуженным и пожелал Александре Анатольевне успехов в работе.

Дмитрий Банников возглавит Министерство природных ресурсов и экологии. Он опытный руководитель — занимал посты заместителя и первого заместителям Минприроды региона, а также руководителя департамента природных ресурсов и экологии в Вологодской области.

 

 

