Упреждающий режим предоставления ряда социальных выплат в Мурманской области закреплен законодательно

В Мурманской области законодательно закреплен упреждающий режим предоставления ряда социальных выплат, а также ведется работа по повышению качества предоставления государственных услуг через центры социальной поддержки населения; исключению «административных барьеров», препятствующих предоставлению госуслуг в дистанционном режиме.

Соответствующий закон №2703-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» разработан в целях их приведения в соответствие с нормами федерального законодательства, и подписан губернатором Андреем Чибисом.

Так, с 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам будет устанавливаться государственными областными учреждениями социальной поддержки населения в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

С этой целью органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) будут представлять информацию о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе, а также о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат гражданам, которым установлена доплата. Кроме того, органы ПФР будут передавать информацию об осуществлении пенсионером работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Таким образом, северянам не придётся посещать уполномоченные учреждения для подачи заявления и документов, необходимых для назначения региональной соцдоплаты к пенсии.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, также в законе закреплена возможность организации предоставления ряда государственных услуг в упреждающем (проактивном) режиме: предоставление ежемесячной коммунальной выплаты; выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал; ежемесячное пособие на ребёнка.