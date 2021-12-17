Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета

15 декабря правительством Мурманской области принято постановление, которое упрощает процедуру участия социально ориентированных НКО в областном конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидии на реализацию социально значимых программ в сфере социального обслуживания и социальной защиты граждан.

Задача максимально упростить доступ некоммерческих организаций к участию в конкурсе была поставлена главой региона Андреем Чибисом.

В порядок предоставления субсидий, утверждённый постановлением правительства Мурманской области от 20.03.2017 №141-ПП, внесены существенные изменения:

- исключается из обязательных условий вклад организации в реализацию проекта (с 15% до 0%). Это условие стало одним из критериев оценки конкурсной заявки;

- увеличиваются размеры предоставляемых субсидий участникам конкурса, занявшим призовые места. Размер субсидии за первое место может составлять 700 тысяч рублей;

- сведения о наличии задолженности по уплате налогов и выписка из ЕГРЮЛ запрашиваются Министерством труда и социального развития Мурманской области в рамках межведомственного взаимодействия и др.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, порядок планируется ввести в действие с 2022 года; бюджет – 10 млн рублей.

Изменения в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан утверждены постановлением правительства Мурманской области от 15.12.2021 № 933-ПП.