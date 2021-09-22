Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года

Правительство продлило до 1 марта 2022 года упрощённый порядок назначения инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, порядок предполагает, что ранее установленная инвалидность автоматически продлевается на шесть месяцев. Кроме того, временная процедура позволяет устанавливать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-судебной экспертизы. С помощью системы электронного межведомственного взаимодействия в учреждения поступают все необходимые документы.

Постановление кабмина также продлевает упрощённый порядок оформления справок для граждан, которые пострадали на производстве или имеют профессиональные заболевания. Так, справки можно оформить без посещения бюро и продлить ранее установленную степень утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев.

Также без личного посещения бюро назначается или продлевается программа реабилитации. Вся информация поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, готовые документы граждане получают заказным письмом.