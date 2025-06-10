«Ура, мы дома!»: первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет вернулась на родину

Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет.

Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.

Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – отметил один из российских военнослужащих.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Фото и видео: https://vk.com/mil