Ураган «Ида» нагоняет мировые цены на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти после публикации статистики о снижение запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,26%, до 72,8 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные о снижении коммерческих запасов «чёрного золота» в США. Так, показатель (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 сентября, снизился на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 417,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 3,5 миллиона баррелей. Показатель третью неделю подряд держится на минимуме с сентября 2019 года.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где ураган «Николас» ставит под угрозу добычу нефти. Рынки опасаются, что последствия могут сказаться на добыче нефти так же, как и после урагана «Ида».

«В течение ещё одной недели остановка добычи и снижение объёмов нефтепереработки уравновесили друг друга — и на прошлой неделе оба показателя едва увеличились, поскольку побережье Мексиканского залива изо всех сил пытается оправиться от воздействия урагана «Ида», — сказал газете «Wall Street Journal» ведущий нефтяной аналитик «Kpler» Мэтт Смит.

Курс доллара слабо меняется к евро и иене в четверг утром после снижения в среду на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.