Ураган «Ида» повлиял на курсы валют

Мировые цены на нефть в пятницу утром торгуются без единой динамики недалеко от уровней вчерашнего закрытия после того, как с начала недели марка Brent подорожала на 12%, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается слабая динамика после того, как по итогам четырёх предыдущих торговых дней «чёрное золото» сильно подорожало. Нефть марки Brent поднялась в цене на 12%, а марки WTI – на 10%. Такому подъёму цен способствовали различные факторы, в том числе ураган «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. Однако сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.

По словам аналитиков «Rystad Energy», которые приводит газета «Wall Street Journal», нефтедобытчики в Мексиканском заливе США возобновили свою деятельность после урагана. Вечером будут обнародованы данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» о числе действующих нефтяных буровых установок в США.

Курс доллара в пятницу утром слабо колеблется по отношению к евро в ожидании публикации неоднозначных данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.