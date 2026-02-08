Урок мужества «Пароль Победы — Сталинград» состоялся в библиотеке

В Мурманске 6 февраля в детской библиотеке №10 прошёл урок мужества для юных мурманчан.

В ходе мероприятия участники познакомились с героической историей обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны: узнали о стойкости советских солдат в борьбе с фашистскими захватчиками, подвигах участников сражения, обороне «Дома Павлова», жизни сталинградских детей и отважных поступках пионеров в период битвы.

В рамках акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», охватившей всю страну, участники познакомились с художественными произведениями о Сталинградской битве — с работами советских писателей: С. Алексеева, В. Шмерлинга, М. Ефетова и Л. Сорокиной.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31847&page=1