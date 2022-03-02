Урок мужества посвятили памяти почётного гражданина города-героя Мурманска Льва Васильевича Журина

Сегодня в Мурманске в средней общеобразовательной школе №31 состоялся Урок мужества, посвященный памяти почётного гражданина города-героя Мурманска и Мурманской области Льва Васильевича Журина.

– Это был удивительный человек, настоящий патриот не только заполярной столицы, но и всей Мурманской области, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Историк, учёный, основатель поискового движения в регионе, прославленный ветеран Второй Мировой войны. Лев Васильевич до последнего дня активно участвовал в общественной жизни Мурманска.

Учеников 31-й школы и Льва Васильевича Журина связывали давние дружеские отношения, ребята были частыми гостями в его доме, а Лев Васильевич много раз встречался с ребятами в школе. Его рассказы о войне в Заполярье, поисковой деятельности, захоронениях погибших советских солдат во время Второй Мировой неизменно находили отклик в сердцах подрастающего поколения мурманчан.

Лев Журин скончался 31 мая 2020 года, но память о нём будет жить вечно. В ближайшее время на территории СОШ №31, которая носит его имя, будет установлен памятный бюст.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21972&page=1