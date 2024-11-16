«Урок мужества» провели для мурманских школьников

В Мурманске в библиотеке школы №41 вчера прошёл «Урок мужества». Приглашенным гостем стал участник СВО, кавалер ордена Мужества, лейтенант Евгений Новиков.

Евгений родился в Донецке, служил в Министерстве внутренних дел, более 6 лет воевал за Донбасс. В Мурманск приехал однажды в гости и влюбился в столицу Кольского Заполярья. В ходе проведения специальной военной операции Евгений спас более 100 человек, получил тяжёлые ранения в зоне боевых действий.

Гость рассказал ребятам, как важны дружба и взаимовыручка, надёжное плечо товарища и любовь к Родине.

Школьники задали интересующие их вопросы.

Как отмечает администрация города Мурманска, на «Уроках мужества» педагоги подчеркивают важность единства и взаимопомощи в обществе, которые необходимы особенно в трудные времена. Занятия помогают формировать у молодёжи чувства ответственности, патриотизма и взаимоуважения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28855&page=1