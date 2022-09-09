«Уроки истории»: проект, получивший поддержку губернатора, экспонируется в Североморске

Передвижная экспозиция «Уроки истории: Российская империя накануне великих потрясений (1905-1915 годы)», созданная Центром развития детей и семейного досуга «Радость», в эти дни экспонируется в лицее №1 Североморска.

Ученики старших классов познакомились с историей России благодаря специальным информационным стендам, выполненным в виде раскрытых книг, где каждая страница рассказывает о различных сферах деятельности большого государства: образовании, сельском хозяйстве, медицине и многом другом. Также благодаря экспозиции юные северяне познакомились с материалами о составе населения и уровне жизни нашей страны в начале прошлого века.

На следующей неделе передвижная выставка отправится в Кадетский корпус флотской столицы.

Проект реализуется совместно с региональным Министерством культуры, кроме того, организаторы получили грант губернатора Мурманской области на создание экспозиции.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, поддержка творческих инициатив в регионе отвечает целям и задачам национального проекта «Культура». В центре внимания – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.

Фото: https://gov-murman.ru