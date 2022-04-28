Уроки истории с 1 класса родители будущих первоклассников одобряют чаще учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов на Первом историческом форуме высказал ряд инициатив в сфере среднего образования. Так, министр объявил, что с 1 сентября в школах по понедельникам будет звучать российский Гимн, уроки истории будут введены с 1 класса, а также были высказаны рекомендации учебным заведениям собирать мобильные телефоны у детей на время занятий. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как к подобным инициативам относятся учителя, родители школьников и будущих первоклассников.

Среди инициатив Сергея Кравцова наибольшую поддержку у учителей получила рекомендация, касающаяся запрета мобильных на уроках. 63% педагогов поддерживают идею собирать сотовые телефоны у детей перед входом в класс или школу. Прослушивание Гимна страны по понедельникам и введение уроков истории начиная с 1 класса поддерживают 53 и 54% учителей соответственно.

Родители же с большим энтузиазмом восприняли инициативу министра о гимне, особенно часто в её поддержку высказывались матери будущих первоклашек (63%). Введение в учебный план уроков истории начиная с 1 класса больше всего поддерживают отцы будущих первоклассников (62%).

Идея лишать детей мобильных на время уроков была воспринята родителями не столь однозначно, однако, сторонников у неё всё же больше, чем противников. Отцы школьников и будущих первоклашек поддерживают её несколько чаще матерей.