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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.22 11:00

«Уроки памяти» - подведены итоги цикла мероприятий «ВМФ России: вчера, сегодня, завтра»

В гимназии №8 г. Мурманска подведены итоги цикла военно-патриотических мероприятий, объединенных темой «Военно-морской флот России: вчера, сегодня, завтра». Они проходили в рамках «Уроков памяти», организованных Некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, ГАУДО ДО «МОИДО «Лапландия». Помощь в их проведении оказало АО «Мурманский морской торговый порт».

«Думаю, что самый главный итог этой акции состоит в том, что мы увидели искренний интерес юных мурманчан к теме истории России и Вооруженных сил. Важно, что примеры героизма наших отцов и дедов вызывают живой отклик у подрастающего поколения и становятся частью их жизни», - отметил председатель Совета Некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит» Геннадий Гурылев.

В рамках мероприятий для мурманских школьников были организованы занятия, раскрывающие героические страницы истории Военно-морского флота России, викторины, конкурс рефератов. Им были представлены книги, фильмы и журнальные публикации, рассказывающие о героической обороне Заполярья, разгроме фашистских войск на мурманской земле и освобождении Северной Норвегии. Учащиеся встретились с ветеранами Северного флота. На торжественной церемонии все участники получили сертификаты акции «Потомки помнят», победители и лауреаты были награждены книгами о Великой Отечественной войне и памятными подарками от АО «Мурманский морской торговый порт».

По итогам викторины «ВМФ: вчера, сегодня, завтра» были отмечены: 8 «А» класс - Алина Бочина, Надежда Баркова, Тимур Байдин; 8 «Б» класс - Виталий Коновалов, Валерия Жирнова, Алексей Борисов; 8 «В» класс - Константин Черных, Георгий Мясников, Ольга Гаврилова; 9 «А» класс - Ярослав Григорьев, Егор Морозов, Дарья Игнашева; 9 «Б» класс - Артемий Полуянов, Георгий Попов, Арсений Кузнецов; 9 «В» класс - Полина Зуева, Денис Самойленко, Олег Никульшин; 10 «А» класс - Ульяна Гармс, Никита Павлов, Злата Романенкова, Вероника Синяк, Александр Патраков; 10 «Б» класс - Елизавета Семенова, Елизавета Никитина, Артем Гринько, Александр Глазунов; 11 «А» класс - Елена Тарновская, Леонид Коляков; 11 «Б» класс - Артем Гуляев, Владимир Береснев. В конкурс рефератов:10 «А» класс - Анастасия Муравьева, Лилия Малова, Евгений Сажинов; 11 «Б» класс - Елизавета Егорова, Олег Сафонов, Александр Михновец; 10 «Б» класс - Влад Перепелкин, Анна Кузнецова, Илья Попов, Александр Соркин.

«Военно-патриотическое воспитание и просвещение молодёжи – это важнейшее направление работы по сохранению исторической памяти нашего народа. Самоотверженность, проявленная нашими родителями на линии боевого и трудового фронтов, были и остаются частью нашей национальной самоидентификации. Для представителей Мурманского морского торгового порта это чрезвычайно важно, поскольку предприятие не прекращало свою деятельность даже в самые сложные моменты обороны Заполярья, а наши предшественники продолжали выполнять свои обязанности, невзирая на угрозу жизни. Мы стремимся к тому, чтобы к нам на предприятие приходили работать грамотные специалисты, знающие не только свое дело, но и историю», - подчеркнул директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. В наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» - это крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3903

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