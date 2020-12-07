Уровень безработицы в Мурманской области с октября 2020 года сократился на 2,5%

Уровень безработицы в Мурманской области с октября текущего года сократился на 2,5%. Снижение показателя зафиксировано, несмотря на период пандемии коронавируса. Об этом сегодня, открывая традиционное оперативное совещание, сообщил по видеоконференцсвязи губернатор Андрей Чибис. Глава региона находится в Кировске в связи с рабочим визитом в Заполярье министра спорта России Олега Матыцина.

«Статистика показывает, что за последние два месяца уровень безработицы в области снизился на 2,5%. Это значит, что число безработных граждан уменьшилось почти на полторы тысячи человек», – подчеркнул Андрей Чибис, поблагодарив руководителей ведомств, отвечающих за трудоустройство граждан, и предпринимателей за эффективную работу.

За 11 месяцев текущего года в службу занятости населения Мурманской области за содействием в трудоустройстве обратились почти 42 тысячи человек, что на 38% выше показателя прошлого года. Пик роста числа зарегистрированных безработных в регионе наблюдался в конце сентября. Тогда более 12 тысяч северян нуждались в работе, а уровень безработицы составлял 2,9%, уточняет региональное Министерство труда и социального развития.